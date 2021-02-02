Путин: российское образование достойно проходит испытание пандемией

Система российского образования достойно проходит через испытания, связанные с пандемией COVID-19.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что не всё было идеально и гладко, но в целом отечественная система образования, как и вся страна, достойно проходит через испытания.

Глава государства поблагодарил учителей, которые в период пандемии коронавирусной инфекции взяли на себя дополнительную нагрузку.