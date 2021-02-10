В Чечне отменяется обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. К такому решению власти пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе.

Рамзан Кадыров также рассказал о том, что в стране снимаются ограничения по передвижению через границы республики. По его словам, это решение является важным в условиях растущего интереса туристов к Чечне.

Глава республики обратил внимание на то, что носить маски все равно настоятельно рекомендуется. Это связано с тем, что есть граждане, входящие в группу риска или еще не переболевшие. Кадыров также отметил, что носить маску нужно несколько дней после вакцинации от коронавируса.

Государственный деятель подчеркнул, что за COVID-19 в стране продолжают следить. Медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице основные ограничения могут быть сняты к маю. В то же время в Крыму масочный режим продолжит действовать до конца 2021 года.

Первым регионом в России, отменившим обязательное ношение средств индивидуальной защиты, стала Удмуртия.