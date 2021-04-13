С началом Рамазана Кадыров ушел в отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск. Его обязанности временно будет исполнять председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Кадыров ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск с началом Рамадана (или Рамазана) — месяц обязательного для мусульман поста. Накануне глава Чечни провел в своем доме коллективную молитву, во время которой попросил Всевышнего простить грехи мусульман, а также наделить их миром и спокойствием.

Первый день мусульманского поста приходится на 13 апреля. Во время Рамазана верующие воздерживаются от еды, питья, развлечений. Принимать пищу им можно в промежуток после заката и до восхода солнца.