У мусульман начинается Рамадан

12 апреля с заходом солнца у мусульман начинается пост месяца Рамадан​​​. В этот период верующие должны отказаться от еды и питья от рассвета до заката, не курить, уделять время молитве и чтению Корана.

С заходом солнца мусульмане собираются за столом и читают специальную молитву, передает РИА Новости.

Как говорится в обращении муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, месяц Рамадан, который длится от 29 до 30 дней, в зависимости от лунного календаря, дает возможность мусульманам объединиться и показать ислам с наилучшей стороны.

Рамадан – месяц добрых дел, во время которого надо "стремиться совершать как можно больше благих поступков", заниматься благотворительностью, напомнил муфтий.