У мусульман начинается Рамадан

12 апреля с заходом солнца у мусульман начинается пост месяца Рамадан. В этот период верующие должны отказаться от еды и питья от рассвета до заката, не курить, уделять время молитве и чтению Корана.
С заходом солнца мусульмане собираются за столом и читают специальную молитву, передает РИА Новости.
Как говорится в обращении муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, месяц Рамадан, который длится от 29 до 30 дней, в зависимости от лунного календаря, дает возможность мусульманам объединиться и показать ислам с наилучшей стороны.
Рамадан – месяц добрых дел, во время которого надо "стремиться совершать как можно больше благих поступков", заниматься благотворительностью, напомнил муфтий.