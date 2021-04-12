Совет муфтиев: в Москве не хватает мечетей

В Москве во время Рамадана ожидается большой наплыв верующих. При этом в столице не хватает мечетей. Об этом заявил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Религиозный деятель обратил внимание на то, что во время обычной пятничной молитвы в Москве перекрывают сразу несколько улиц. Однажды к Московской Соборной мечети пришли помолиться 35 тысяч человек., а ее вместимость, если битком, составляет 10 тысяч граждан, сообщает РИА Новости. Кроме того, учитывая существующие реалии с коронавирусом, в связи с социальной дистанцией туда запускают 5 тысяч людей.

Рушан Аббясов обратил внимание на то, что во время Рамадана будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. При этом религиозный деятель попросил верующих соблюдать гигиену, поскольку ожидается наплыв мигрантов.

Пост месяца Рамадан начинается 12 апреля с заходом солнца. Верующие на этот период должны отказаться от еды, питья, не курить, а также уделять время молитве и чтению Корана.