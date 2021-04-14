Коронавирус внес изменения в празднование Рамадана

Коронавирус меняет устои. Священный месяц Рамадан в Мекке начался по-новому.

Паломников в этом году к святыне пускают, но ограниченное количество. Только тех, кто переболел или вакцинировался, передает "Россия 24". Главное – социальная дистанция, ее соблюдают даже во время молитвы. Для этого специально разметили двор мечети.

А в Турции впервые почти за 90 лет молитвы в Рамадан прошли в Айя-София. Почти год назад Собор Святой Софии из музея превратили в мечеть. Всемирный совет церквей призвал президента Турции пересмотреть это решение.