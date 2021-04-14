Сезон сорван: Турция осталась без туристов, но с коронавирусом

Президент Турции ужесточил коронавирусные ограничения. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19:00 до 05:00. Также принято решение приостановить для жителей регионов возможность междугородних поездок.

Гранд-базар в центре Стамбула – излюбленное место для прогулок туристов и местного населения. Несмотря на то что в Турции действует комендантский час, эпидобстановка очень сложная, введены WR пропуска, здесь своя жизнь, своя атмосфера и кажется о коронавирусе здесь не знает никто.

Хотя маски и носят все, за этим пристально следит туристическая полиция, но о соблюдении какой-то социальной дистанции на тех же рынках, в кафе и ресторанах – говорить не приходится.

Между тем Турция теряет контроль над эпидемией: 50 тысяч заболевших за последние сутки, более 250 человек умерли. Несмотря на то, что 15 миллионов человек уже привиты китайской и американской вакциной, вирус сильнее. Но даже сейчас о полном локдауне речи не идет.

"Я рассматриваю этот вопрос с трех точек зрения: с медицинской, политической и экономической. Необходимо ускорить вакцинацию. И да, на этом моменте необходимо ужесточить меры контроля, но без перегибов. Международное перемещение граждан тоже необходимо сейчас контролировать. Я надеюсь, что в месяц Рамадан, ситуации по COVID-19, а нашей стране, начнет выравниваться", – отметил профессор, декан факультета медицины Стамбульского университета Джеррахпаша Мустафа Саит Гонен.

В рейтинге, составленном на основе суточного количества случаев заболевания, Турция находится на первом месте в Европе и на втором месте в Азии. Самое главное, в большинстве случаев больные заражены британским штаммом вируса.

"Этот штамм опаснее предыдущего. Но менее летален, чем тот же африканский. Самое плохое, что от британского вируса быстрее развиваются пневмонии", – пояснил врач-микробиолог Хусеин Чобан.

Турция в этом сезоне планировала принять 800 тысяч российских туристов. Теперь, в связи с ограничением авиасообщения, пока до 1 июня, начало сезона придется перенести. Для туриндустрии республики это удар ниже пояса.

"Мы рассчитывали, что уже в мае наши курорты заполнятся туристами из России. 70% брони – это бронь из России. Теперь можно сказать, что сезон сорван. Отели и операторы понесут колоссальные убытки", – отметил представитель турецкого туроператора Овунк Сердар.

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России авиасообщение приостанавливается до стабилизации эпидемиологической обстановки в Турции. Сейчас главная задача – вернуть туристов домой. Между тем, эту новость отдыхающие из России восприняли хоть и с грустью, но спокойно.

Что же касается наших земляков, которые собирались в Турцию на отдых, российское правительство рекомендовало обменять билеты на другие направления, авиакомпании к этому готовы. Туроператоры должны пойти навстречу россиянам и поменять путевки или же перенести их на другое время.