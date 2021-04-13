COVID-19 в Турции: рекордное число зараженных за сутки

Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции вновь бьет рекорды, выявлено 59 тысяч заболевших.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, власти страны из-за скачка заболеваемости вводят частичный локдаун в течении первых двух недель праздника Рамадан, который начался у мусульман с заходом солнца 12 апреля.

В Турции запрещены поездки между разными городами, за исключением экстренных случаев, также продолжает действовать комендантский час – с 19:00 до 05:00.

Накануне Россия приостановила авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 3 903 573 заражения ковидом. Вылечились 3 372 629, умерли 34 182.