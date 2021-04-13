Турция радикально ужесточает ограничения

В Турции ужесточаются ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

Нововведения вступают в силу уже со среды, 14 апреля. Комендантский час останется как по выходным, так и по будням. Действовать он будет с 19:00 до 05:00.

Для жителей Турции также будет приостановлена возможность междугородних поездок, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Связано это с тем, что в стране фиксируется большое количество заболевших коронавирусом. Кроме того, именно оттуда россияне привозят мутировавшие штаммы COVID-19.