Турция ужесточила правила пребывания туристов

Турецкие власти приняли дополнительные меры для предупреждения распространения коронавируса.

Закрываются спортзалы, бассейны, салоны красоты, хаммамы и сауны. Кафе и рестораны работают только на вынос и на доставку на дом в определенные часы. Ходить в рестораны при отелях могут только туристы. Передвигаться между провинциями без уважительной причины нельзя. Фальшивые бронирования будут пресекаться, сообщает посольство РФ в Анкаре.

Кроме того, требование представлять негативный результат ПЦР теста при въезде в Турцию продляется до 31 мая.

По всей стране продолжит действовать комендантский час. При этом в рамках новых мер выходить на улицу лицам старше 65 лет и младше 18 лет в выходные дни запрещено, в рабочие дни – только в ограниченный промежуток времени. Вступает в силу запрет на использование ими общественного транспорта. Запрещены свадьбы и помолвки. Школы, кроме учащихся 8-х и 12-х классов, переходят на дистанционное образование.

Новые ограничительные меры будут действовать до 17 мая. Если в первые две недели Рамадана ситуация не изменится в лучшую сторону, будут введены дополнительные ограничения, сообщает "Интерфакс".

Турция в последние дни бьет рекорды по числу заболевших ковидом. Так, во вторник в стране было выявлено 59,2 тысячи новых случаев. Всего заболели почти 4 миллиона человек. В связи с этим российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Ростуризм открыл горячую линию. По бесплатному телефону 8-800-200-34-11 можно узнать всю актуальную информацию.