Ростуризм открыл горячую линию по ситуации с Турцией и Танзанией

Ростуризма и активисты Общероссийского народного фронта организовали горячую линию для консультации туристов по ситуации с ограничением полетов в Турцию и Танзанию. Ее телефон 8-800-200-34-11 (в голосовом меню необходимо нажать цифру "2").

По телефону можно узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Звонок бесплатный. Горячая линия работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени, уточняет ТАСС.

По словам координатора проекта ОНФ "Путешествуем по России" Дениса Полунчукова, волонтеры в срочном порядке прошли обучение и получили всю необходимую информацию.

"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", – заявили в Ростуризме.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российской туристической отрасли будет оказана дополнительная финансовая помощь. Речь, в частности, идет об отмене взносов в резервный фонд. Также ведомство изучает возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы.

Впрочем, Ростуризм уже нашел некий выход из сложившейся сложной ситуации. Ведомство предлагает обменять уже купленную путевку в Турцию или Танзанию на путешествие по России.