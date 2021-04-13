Росавиация официально уведомила авиакомпании о закрытии Турции и Танзании

Авиаперевозчиков официально уведомили об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. Соответствующую телеграмму разослало авиакомпаниям Федеральное агентство по воздушному транспорту (Росавиация).

Ведомство также запросило у компаний данные о количестве планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из Турции и Танзании в РФ, а также о количестве авиабилетов, которые пассажиры вернули.

Ранее сообщалось, что Россия на время ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Поповой проинформировала, что рост заболеваемости ковидом отмечается в 58 провинциях этой страны, где живет 80 процентов населения. Именно из Турции в Россию привозят больше всего мутировавших штаммов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что россияне, которые отдыхают в Турции в данный момент, смогут продолжить отдых: вывозные рейсы будут курсировать. Те, кто захочет вернуться раньше срока, смогут улететь чартерами.

Тем временем курорты Краснодарского края пригласили россиян, планировавших отпуск за рубежом, к себе. Об этом сообщили власти региона.