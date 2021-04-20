Туристы завозят в Россию мутировавший штамм COVID-19

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с COVID-19 в Турции очень быстро осложняется. При этом большая часть мутировавших штаммов вируса уже завезена в Россию. С 21 апреля будут приостановлены рейсы и в Танзанию. Документ уже опубликовали на официальном сайте правовой информации, передает ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих из Танзании и Турции российских туристов. До 1 мая теперь им необходимо дважды сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач страны. После получения результатов теста им также нужно повторно загрузить его на портал Госуслуг, заполнив специальную форму.

Отметим, по решению российских властей авиасообщение с Турцией ограничено до 1 июня. Туроператорам дана рекомендация временно прекратить продажу путевок в эту страну.