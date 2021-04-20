Приехавших из-за рубежа россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19

Россияне, прибывшие из-за рубежа, обязаны дважды сдать тест на коронавирус. Соответствующее постановление выпустил Роспотребнадзор.

Решение вступает в силу с 1 мая. В настоящее время существует исключение для Танзании и Турции. Те, кто приезжает оттуда до 1 мая, должны уже сейчас дважды пройти тестирование.

Отмечается, что граждане обязаны осуществить повторное лабораторное исследование методом ПЦР до пяти дней с момента въезда на территорию России. Результат необходимо загрузить на единый портал госуслуг.

Кроме того, выборочно тестировать на COVID-19 в российских аэропортах будут иностранцев.

Авиасообщение с Турцией и Танзанией Россия ограничила с 15 апреля по 1 июня. Связано это с тем, что в странах наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.