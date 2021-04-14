Россиян, въезжающих в страну любым видом транспорта, обязали сдавать ковид-тест

Теперь все россияне, приезжающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Соответствующее решение вступает в силу с 15 апреля. До прибытия на территорию страны россияне должны заполнить анкету в пунктах пропуска через государственную границу. В течение трех дней гражданин обязан пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР. Результат теста необходимо загрузить на Единый портал госуслуг.

До получения результата человек должен соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Ранее тестирование на COVID-19 должны были проходить граждане, прибывающие на территорию России самолетом.