С 15 апреля приостановлено авиасообщение с Турцией и Танзанией

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с двумя странами – Турцией и Танзанией. Причина – ухудшение эпидемиологической обстановки в этих государствах.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, из всех стран, имеющих авиасообщение с Россией, Турция более всего "заражена" коронавирусом COVID-19. Большинство заболевших туристов приезжают именно из Турции.

Кроме того, в Турции и Танзании выявлено почти 200 мутаций вируса, передает РИА Новости. А из Танзании вдобавок к коронавирусу россияне привозят и малярию.

Некоторое число полетов в Турцию все же останется: это вывозные рейсы для россиян, которые отдыхают там в настоящий момент, а также рейсы для участников проекта по строительству в Турции АЭС "Аккую".

Тем, кто уже купил билеты в Турцию, авиакомпании обещают полный возврат средств. Россиянам, которые в настоящий момент находятся в Турции (а их порядка 30 тысяч), рекомендуют продолжить отдых и вернуться домой в те даты, которые и были запланированы: авиакомпании организуют вывозные рейсы.