Сдать путевку в Турцию и не проиграть: советы туристам

Не только Россия закрывает авиасообщение с отдельными странами из-за вспышек коронавируса. Франция объявила, что прекращает все рейсы в Бразилию на неопределенный срок из-за бушующего там опасного штамма. Между тем российские туристы не останутся внакладе из-за отмененной поездки. Как на введение ограничений отреагировали авиакомпании и вернут ли деньги?

О приостановке с 15 апреля рейсов в Танзанию уже заявили представители авиакомпаний Utair и AZUR air. В Турцию прекращают полеты также S7, "Уральские авиалинии" и "Победа".

Для возвращения россиян компанией S7 будут организованы чартерные рейсы. S7, Utair, "Победа" и "Уральские авиалинии" готовы полностью вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию. "Аэрофлот" 13 и 14 апреля выполняет полеты в Стамбул и Анталью туда и обратно по действующему расписанию. Компания предложит пассажирам обменять или вернуть билеты без доплат и штрафов.

"Пассажиры отмененных рейсов "Аэрофлота" с датами возвращения с 15 апреля по 1 июня могут бесплатно перебронировать билеты на рейсы, которые состоятся 13 и 14 апреля. Регулярные рейсы в Стамбул и обратно состоятся 15 и 16 апреля и далее дважды в неделю по вторникам и пятницам. Также мы планируем три специальных вывозных рейса из Антальи 17, 24 и 30 апреля. Для того, чтобы перебронировать билеты, пассажирам надо обратиться по месту их приобретения или в контакт-центр "Аэрофлота", — сообщила пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

А вот что отметили в авиакомпании Red Wings:

"Чартеры в Турцию будут запрещены с 15 апреля, но авиакомпания Red Wings и после этой даты выполнит необходимое количество выездных рейсов и вернет в Россию всех туристов, которые были отправлены в Турцию до введения запрета".

В авиакомпании "Победа" отметили, что в настоящее время примерно 7 тысяч человек, которые успели улететь и отдыхают в Турции, это клиенты "Победы". В пресс-службе пояснили следующее:

"Конечно, мы никого не оставим, даже несмотря на большие расходы для нашей компании. Сейчас мы готовим график вывозных рейсов. Всех наших клиентов мы вернем домой".

В правительстве уверяют, что никому из туристов волноваться не стоит. Вот что рассказала вице-премьер Татьяна Голикова:

"Граждане не должны беспокоиться. Все, кто оказался в Турции, кто хочет добыть там то время, которое по путевке было определено, мы спокойно их вывезем. Те граждане, которые не уехали еще, но которые хотели бы все-таки отдохнуть, туроператоры могут предложить им другие страны, направления или перенести поездку на более поздний срок. Одновременно дано поручение, чтобы Ростуризм совместно с Министерством финансов отработал возможные механизмы финансовой и нефинансовой поддержки туроператоров, чтобы у нас не было никаких проблем с точки зрения реализации прав граждан".

Два рейса в неделю в Турцию все равно останутся. Пока точно неизвестно, кто сможет купить на них билет. Понятно лишь следующее: турагентам и туроператорам не будут продавать билеты на этот рейс.

На майские праздники большинство наших соотечественников отправятся в путешествие по России. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал следующее:

"С учетом акции по кешбэку мы увидели фактически двукратное увеличение продаж по российским направлениям. Это не только Краснодарский край и Крым — это вся география от Калининграда до Владивостока. Есть новые специальные маршруты. Это и возрождение экскурсионного туризма".

Но некоторые россияне предпочитают отдых за рубежом. После новостей о введении ограничений на авиасообщение с Турцией и Танзанией резко возросло число запросов на авиабилеты в Египет и на Кипр. Перелеты в Каир стоят от 18 тысяч рублей, на Кипр от 35 тысяч.

"Всего за сутки после введения нового режима на 98 процентов чаще стали искать билеты в Египет, на 90 процентов подрос Кипр. Еще 80 процентов прибавили Арабские Эмираты, и на 55 процентов увеличился спрос по Кубе. Отмечу, что в настоящий момент разве что из Москвы есть рейсы во все эти страны", — прокомментировал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Выбирая поездку за рубеж, надо помнить и про возможные риски. Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в 21 отмечается рост показателей заболеваемости коронавирусом. Как нам пояснили, помимо Турции в число этих стран входят Сербия, Катар и Мальдивы. Наиболее выраженный рост показателей заболеваемости отмечен в Азербайджане, Узбекистане, Индии и Киргизии.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин отметил, что большинство стран сейчас требует ПЦР-тест с отрицательным статусом и электронную анкету с вашими персональными данными. Об открытии границ и признании сертификатов нашей вакцины заявили уже, например, в Греции и Хорватии. Тунис тоже готов возобновить туристические обмены.