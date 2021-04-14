Билет в один конец: россияне летят в Турцию за день до прекращения рейсов

Все россияне, прибывающие в страну из-за границы любым видом транспорта, отныне обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Как отметили в Роспотребнадзоре, раньше это касалось только авиаперелетов. Теперь до пересечения границы надо заполнить анкету для санитарного контроля, затем сдать анализ и загрузить его результаты на сайт госуслуг, а пока статус неизвестен – самоизолироваться. Эти меры призваны защитить Россию от третьей волны COVID-19, которая сейчас бушует во многих странах. Ограничения на полеты в Турцию и Танзанию вступают в силу 15 апреля 2021 года, а сегодня последние туристы все-таки улетели на турецкие курорты. Их не пугает коронавирус или проблемы с возвращением.

– Успели?

– Да, все здорово!

– Последний рейс мы купили 21 марта.

– Вас это напрягло, когда узнали?

– Да, мы были в отчаянии.

Но уже сейчас счастью нет предела. Эти путешественники уверены, что поймали удачу – они летят к морю!

Наши туристы вновь подтверждают статус самых бесстрашных туристов в мире. Смертельно уставшие от зимы они делают все возможное, чтобы попасть на последний рейс и на последний самолет, чтобы улететь в Турцию, где бушует коронавирусная пандемия!

Россиянам все нипочем – дети, внуки, бабушки, дедушки и собаки.

– А собачка не летит?

– Собачка как раз и летит. Это я не лечу.

То, что планировалось загодя, отменять нет сил. Турция если не самое, то одно из самых популярных направлений.

Максим Исхаков – вообще без обратных билетов. Его ничего не страшит – год был тяжелый.

"Всего два часа на линии, и я поменял свой билет", – рассказывает Максим Исхаков.

– А когда назад собираетесь?

– А у меня билет в одну сторону.

– Вас не пугает, что там сейчас сложная эпидемиологическая обстановка?

– Меня ничего уже не пугает после 2020 года!

Но до 1 июня самолеты летать не будут. Вывозные рейсы, которые уже организованы российскими авиакомпаниями совместно с Ростуризмом, всех вернут – так стоит задача.

"Мы планово вернем туристов из Турции и Танзании, – заверяет вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. – Идет субсидирование рейсов, которые будут выполняться с односторонней загрузкой".

Для тех, кто улетел раньше в Египет и в Турцию, начинаются трудности.

Любовь Белоусова, к примеру, из Египта летит через Стамбул, как и многие другие. Их рейс отменен – телефоны турецкой авиакомпании отключены. В аэропорту Стамбула ожидается коллапс.

"Туда слетается куча самолетов со всего мира: что там будет происходить, я уже примерно догадываюсь, что там будет миллионы народа", – говорит Любовь Белоусова.

"Победа", Аэрофлот, S7, "Уральские авиалинии" мобилизованы – своих пассажиров они не бросят. Так, по крайней мере, обещают. Туроператоры изыскивают альтернативные предложения.

Светлане из Челябинска предложены российские курорты – горы и просторы. Или за доплату – другой далекий и белоснежный берег.

"Это прекрасная возможность исследовать нашу собственную страну, – считает Светлана Леонтьева. – Но мы решили, что Мальдивы будут прекрасной заменой нашей несостоявшейся поездке на море".

А кто сбегал к турецким берегам от аллергии, тот вообще в ловушке. Ольга Бабурина задыхается каждой весной, и Турция для нее спасение.

"Мы обязаны улететь 23 апреля, потому что у меня жуткая аллергия на цветение, – поясняет Ольга Бабурина. – Я уже с заложенным носом, потому что начались почки, береза".

Ольге подобрали хороший вариант в Адлер, но оператор замену не утвердил. И Ольга вынуждена сидеть на тяжелых препаратах, хотя варианты все-таки есть.

"Людям, у кого аллергия на пыльцу растений, этим пациентам рекомендуем отдых в лиственных либо в хвойных лесах", – добавляет аллерголог Ирина Манина.

А также башкирские степи, Дальний Восток. Но это для тех, у кого вообще нет морской альтернативы.

А еще неожиданно с закрытием Турции российские курорты внезапно стали дорожать – поменять путевку тоже не получится.

"Идут жалобы граждан на то, что поскольку закрываются или не открываются еще страны где COVID-19, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туристические компании, гостиницы, все очень резко начали поднимать цены, вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан. Вместе с Федеральной антимонопольной службой обратите, пожалуйста, на это внимание. Чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах отдыха, гостиницах", – попросила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но у кого-то вообще без вариантов: ни предложений, ни компенсаций, но они настроились, и на свой страх и риск едут все-равно в Турцию.

– Вам предложили какую-то альтернативу?

– Нет.

– И вы, несмотря ни на что, на пандемию, решили лететь?

– Решили лететь в последний день, последний раз.

В Роспотребнадзоре просчитывают риски. Новая директива для тех, кто прибывает в Россию.

"С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19", – размещено на сайте распоряжение Роспотребнадзора.

А на турецких курортах, между тем, благодать.

Несколько минут назад по плану в Москву, в Жуковский, вернулись очередные туристы из Антальи. О COVID-19 ни слова – турецкие операторы не пугают.

– Да спокойно там все! – констатируют вернувшиеся домой с турецких курортов россияне.

Это и вино, и море с горным воздухом.

"Остановка в Турции спокойная, – заверяет Кристина Бахарева. – Ни о каком COVID-19 мы не думаем и не вспоминаем. Спокойно сидим на пляже, пьем шампанское".

И этому, нам, сидящим в Москве хочется только позавидовать. Но ВОЗ констатирует, что на 12 апреля в Турции было зафиксировано почти 60 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. А это уже не волна, а цунами, которое Россия хочет остановить.