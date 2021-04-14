В Москве начался пыльцевой дождь

В Москву вместе с потеплением пришел пыльцевой дождь – ольха и орешник вступили в активную стадию пыления.

Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, повышенная концентрация пыльцевых зерен стала причиной повышения уровня аллергенов в воздухе.

Ольха чаще всего встречается в Ново-Переделкине, Свиблове и городском округе Троицк, а также в парках "Кузьминки-Люблино", "Митино", "Фили" и "Царицыно".

Орешник – в Северном и Обручевском, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.

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