Вместе с популярным напитком можно хлебнуть тяжелых металлов

Итак, на этой неделе в столице дважды был побит температурный рекорд. Да и в целом нынешний апрель оказался теплее обычного. Это позволило раньше срока открыть пассажирскую навигацию на Москве-реке. В городе заработали уличные кафе, открылись станции велопроката. Природа активно пробуждается от зимнего сна, и москвичей теперь будит по утрам громкое пение птиц за окном.

Что ни день – температурный рекорд! Неделя выдалась по-летнему жаркой – плюс 23, и вместо пальто и курток – на девушках легкие платья и босоножки. Открылись, как говорится, солнцу.

Пришло время снять не только шапку, но и крышу. Еще один признак весны – кабриолеты. Остаться незамеченным в такой машине не получится.

Правда, за восхищенные взгляды приходится расплачиваться песком в волосах и пыльным салоном, признаются водители. После зимы на дорогах немного грязно. Но желание прокатиться с ветерком побеждает.

– Плюс сколько должно быть на улице, чтобы вы выехали на кабриолете? – интересуется журналист.

– На самом деле, вопреки стереотипам, в плюс10 уже можно открывать крышу, немножко потеплее печку, поднять окна, и тогда вам будет абсолютно комфортно, – рассказывает владелец кабриолета Александр Мишин.

Отлично в такую погоду и за рулем велосипеда. В столице открылись все станции проката – их почти на 70 больше, чем в прошлом году. Крутить педали можно по той же цене, что и раньше. Ажиотаж не только в выходные, но и в будни. Особенной популярностью прокатные станции пользуются в парках. Так что, если есть свой байк – вперед. Певица Алена Свиридова открыла сезон велопрогулок на этой неделе.

"Как только вот начинаются первые лучи, и уже все, рано солнце встает, и тогда я, как птичка, мне хочется встать и тут же бежать либо ехать", – говорит заслуженная артистка России Алена Свиридова.

А популярный исполнитель Митя Фомин бегает здесь круглый год.

"С первыми листочками, лепесточками – одно удовольствие", – делится впечатлениями певец.

На аномальное тепло природа ответила бурным цветением. В "Аптекарском огороде" распустились подснежники, крокусы, гиацинты и тюльпаны. В Московском зоопарке – аншлаг. Понежиться на солнце вышли обезьяны, медведи, жирафы. Пока город массово принимал солнечные ванны, смельчаки в Чертаново открыли купальный сезон.

Раньше на 11 дней в Москве открыли и навигацию. На теплоходы – очередь. На борту в основном гости столицы.

В городе наконец заработали летние веранды. Даже в разгар рабочего дня все столики заняты.

К новому долгожданному сезону рестораторы обновили меню. Итальянский шеф-повар Кателло делает ставку на барабульку.

"Сейчас много ловится, она свежая будет и красиво смотрится, и самый вариант сделать в летнем меню", – объясняет итальянец.

Сочно в эти дни в подмосковных лесах. Братья Стрекаловы собирают березовый сок каждую весну. Говорят, это кладезь витаминов и минералов.

"Это вода, которая прошла сквозь клетки дерева. Она структурирована, и все минералы находятся в удобной растворимой форме. То, что нужно человеку", – убеждены мужчины.

Но не всем, предупреждают врачи. И не с каждой первой попавшейся березы. Если сок собран с дерева, которое растет у оживленной трассы или мусорной свалки, в нем – вся таблица Менделеева, включая тяжелые металлы. Такой сок опасен для здоровья. Но даже экологически чистый не рекомендуют употреблять людям с хроническими заболеваниями почек и аллергикам. Для последних сейчас вообще тяжелые времена – пик цветения у орешника и ольхи.

"Если мы вот так вот потрясем, то вылетает облачко пыльцы с мужских соцветий, которая и является аллергеном", – разъясняет младший научный сотрудник отдела дендрологии Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Светлана Казарова.

Жаркая, сухая и ветреная погода на этой неделе спровоцировала в столице настоящий пыльцевой дождь.

Судя по карте, ситуация критическая. "Красный уровень" по всей Москве и области. И это только по орешнику и ольхе. Вот-вот зацветет и береза, которая пылит самый агрессивный аллерген.

"Достигнут максимальный уровень – десять баллов. По березе планируется, что будет достаточно жесткий сезон по сравнению с прошлым годом", – предупреждает руководитель проекта "Пыльца Club" Павел Баскаков.

Причем пыльца сейчас более агрессивная. После зимы в городе пыль столбом. Столичные коммунальщики уже начали отмывать фасады зданий, поливают и автомагистрали. После "водных процедур" Москва вздохнет свободнее. А жизнь аллергикам облегчат дожди, которые синоптики прогнозируют в начале недели.

"Более плотные облака, и дождь прогнозируется более продолжительный, и пройдет он повсеместно", – отмечает ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Теплая погода вернется к концу месяца – будет до плюс 16. А по-настоящему летних дней ждем уже в мае.