Отопление не отключают: надолго ли в Москву пришло лето

В столице побит абсолютный температурный рекорд – к часу дня столбики термометров превысили отметку в 21 градус. А завтра воздух может прогреться до 23. Из-за аномально теплой погоды раньше срока открылась пассажирская навигация. А вот закрывать отопительный сезон коммунальщики пока не спешат.

С окнами нараспашку белоснежный "москвич" – в компании таких же ветеранов дорожного движения – на первой в этом сезоне прогулке.

Это не сбой градусника – на улице и правда +21°. В Зарядье по-летнему жарко, а в Чертаново уже открыли купальный сезон.

Абсолютный рекорд за 140 лет метеонаблюдений и, кажется, весь город вышел на улицу.

Навстречу весне – под сводами Спасских ворот. На территорию Московского Кремля теперь можно попасть, даже если на плече небольшой рюкзак. Обновленные правила Федеральной службы охраны, чтобы отдыхающие могли в полной мере насладиться живописными видами.

Сделать фото на фоне колокольни Ивана Великого, замереть в восхищении перед Царем-колоколом. И при этом не изнывать от жажды. Брать с собой теперь можно воду и еду в прозрачной упаковке.

В столице на две недели раньше срока открылась речная навигация.

"Нам хорошо, когда солнышко! Навигация только началась и не все суда вышли, маломерных судов нет, а значит и помех нет", – говорит Юрий Ракитин, капитан прогулочного судна.

Полюбоваться московской весной приезжают со всей страны. В городе наконец заработали летние веранды. И даже в разгар рабочего дня почти все столики заняты.

Жизнь, которую с наступлением тепла хочется начать с чистого листа.

С 1 июня за езду на зимней резине обещают начать штрафовать. Кстати, мотобат столичного ГИБДД уже переобулся.

Явно отвыкли от солнца постояльцы московского зоопарка. Но больше всех радуются наступившему теплу гориллы. А вот пингвины наоборот переезжают в новый вольер, где им будет не так жарко.

Но все-так апрель и ночью все равно похолодает. Именно поэтому городские коммунальщики не спешат выключать отопление.

"Если будем понижать температуру на день, когда на улице тепло, то система не сможет разогнаться до нормальных значений ночью, когда требуется более высокая температура", – пояснил Дмитрий Филатов, представитель ПАО "МОЭК".

Синоптики обещают, что атмосферный фронт с юго-востока принесет сразу несколько теплых дней, а потом снова похолодает.