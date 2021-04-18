Весенняя осень зальет барическую "яму" обильными осадками

На предстоящей неделе непогода в столичном регионе будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, сообщил сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его данным, же во вторник показания барометров понизятся сразу на 20 единиц — с 752 до 732 миллиметров ртутного столба, что "ввергнет москвичей в барическую "яму". Тогда же в город вернется осенняя погода с дождями и мокрым снегом. Причем в среду может выпасть около половины месячной нормы осадков.

По его словам, к концу недели ненадолго потеплеет до плюс 15—20, после чего ожидается новая волна холода. Ночные температуры опять понизятся до нуля – плюс 5 градусов. Днем воздух едва прогреется о отметки плюс 10, что соответствует климатическим показателям октября.