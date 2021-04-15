В Москву пришла пыльцевая буря, горожане спасаются бегством

Каждая весна для Константина – пора мучений. Но в этом году аллергия на пыльцу протекает особенно тяжело.

"У меня дикий оттек был в районе лба, полностью отекли глаза, нос и отек начал опускаться, естественно, если бы я позже вызвал скорую, то у меня оттек перешел бы сюда на дыхательные пути", – говорит Константин Чубаров.

"Самая тяжелая форма – это бронхиальная астма, то есть когда человек просто задыхается, ему нечем дышать, идет спазм гортани", – говорит руководитель медицинской клиники Сергей Длин.

Всему виной орешник и ольха – пик цветения которых сейчас фиксируют дендрологи.

"Если мы вот так вот потрясем, то вылетает облачко пыльцы с мужских соцветий, которая и является аллергеном", – отметила сотрудник отдела дендрологии Ботанического сада МГУ, кандидат биологических наук Светлана Казарова.

Теплая погода ускоряет созревание пыльцы, чем теплее погода, тем быстрее происходит пыление. В городе не по-апрельски жарко и очень сухою. Погода, которая бьет все рекорды, спровоцировала настоящий пыльцевой дождь.

Мы находимся на крыше метеообсерватории МГУ. Здесь есть специальная ловушка, при помощи которой измеряют концентрацию пыльцы в воздухе. И с каждым днем, по данным этого прибора, обстановка для аллергиков становится все более опасной.

Вот как выглядит прогноз международных станций мониторинга. Красный уровень – по всей Москве и области. И это только по орешнику и ольхе. А вот-вот зацветет и береза, которая пылит самым агрессивным аллергеном.

"Достигнут максимальный уровень – 10 баллов. По березе планируется, что будет достаточно жесткий сезон по сравнению с прошлым годом", – сказал руководитель проекта "Пыльца Club" Павел Баскаков.

Снег сошел, а трава еще не выросла и на деревьях нет листьев. Из-за сильного ветра пыль в городе стоит столбом. В таких условиях поллиноз протекает особенно тяжело.

"Все эти взвешенные частицы приводят к изменениям морфологических форм пыльцы. Она становится более агрессивной, легко проникает в дыхательные пути. Вызывает выраженные проявления вплоть до бронхоспазмов", – отметила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

Многие аллергики сейчас стараются уехать из Москвы. Анастасия с двумя сыновьями решила переждать это время в Адлере.

"Мы можем оставаться в Москве, но необходимо использовать большую дозировку гормональных препаратов, антигистаминных и все-равно есть риск развития обструктивного бронхита, приступов удушья. Уехать в другую климатическую зону для нас оказалось оптимальным вариантом", – рассказала Анастасия Радкова.

Тем, кто остался в Москве, аллергологи советуют лишний раз не выходить из дома и не открывать окна. Есть еще одни важный нюанс: во время цветения приходится отказываться от определенных продуктов: яблоки, груши, молоко. Диету соблюдать приходится все цветение. Как выяснили ученые именно эти продукты провоцируют иммунную систему и усугубляют течение аллергии.