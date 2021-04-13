Возврат или перенос: россиянам советуют менять направление

Много ли россиян не смогут поехать отдыхать в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за введенных накануне ограничений? По подсчетам экспертов, речь идет почти о полумиллионе россиян, причем конкретно на майские праздники в Турцию собирались 200 тысяч наших туристов.

Эвакуации туристов из Турции не будет, но почти полмиллиона россиян теперь должны срочно думать, где же им провести запланированный отдых. Условия возврата денег за уже купленные туры тоже пока неясны.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля до 1 июня. Помимо вывозных рейсов, останется только один регулярный по маршруту Москва – Стамбул – Москва два раза в неделю.

Такие ограничения ввели после обострения ситуации с коронавирусом в Турции. Суточный прирост новых случаев заболевания близок к рекордному за все время пандемии. И хотя турецкий Минздрав подчеркивает, что в основном люди болеют на севере страны, и в курортных зонах проблем нет, понятно, что Турции важно любым способом сохранить свой туристический имидж.

"Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты. Тех туристов, которые уже приобрели туры в Турцию на период после 1 июня, мы будем оперативно информировать о текущей ситуации", – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По подсчетам экспертов, прямо сейчас в Турции находятся порядка 25-30 тысяч россиян. В Ростуризме подчеркнули, что об экстренном вывозе граждан речи не идет. И те, кто приехал в страну через туроператора, и те, кто самостоятельно организовал себе путешествие, смогут вернуться в Россию планово. Однако индивидуальным туристам рекомендуют отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, путевки у крупнейших игроков рынка на период с 15 апреля по 1 июня купили более 500 тысяч человек. Плюс еще порядка 100 тысяч туров продали средние и нишевые операторы. По словам экспертов, более 40% туристов, которые собирались в Турцию, это семьи с детьми. Стоимость всех купленных путевок эксперты оценивают в 32 млрд рублей. Правда, сами туроператоры еще не до конца понимают, по какой схеме будет осуществляться отмена поездки.

"По прошлому году есть указ – либо возврат денег, либо депонирование денег, либо перенос туров. Будет ли этот указ распространяться на данный промежуток времени, нужны разъяснения правительства", – говорит президент Союза турагентств Сергей Голов.

Представители отрасли отметили, что в этом году продажи путевок в Турцию шли даже активнее, чем в 2019-м – примерно на 15 процентов. Большой спрос был на период майских праздников. По оценке экспертов, конкретно на этот срок было продано порядка 200 тысяч туров. В Ростуризме уже подчеркнули, что разработали меры поддержки туроператоров.

"Речь об отмене взносов в резервный фонд, сокращение отсрочек уплаты взносов в фонд персональной ответственности турпомощи в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы – по аналогии с прошлым годом, и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Прошлой весной правительство решило установить на 2020 год взнос туроператоров в Резервный фонд на уровне 1 рубля. В этом феврале Ростуризм предложил сохранить такой же тариф и на 2021 год. При этом отчисления в фонд персональной ответственности ранее планировали оставить на уровне четверти процента от общей цены зарубежного турпродукта. Впрочем, эксперты считают, что нужны и другие меры поддержки.

"Если мы хотим сохранить возможность возврата средств туристам, надо срочно вносить изменения в этот закон, дав туроператорам больше времени для возврата. Если туроператоры обанкротятся, никто этих денег не вернет", – отмечает Сергей Шпилько, руководитель комиссии РСПП по туриндустрии, почетный президент РСТ.

Большие потери понесет и турецкая сторона. В прошлом году страну посетили всего 13 млн туристов – против 45 миллионов годом ранее. На 2021-й у Анкары были большие планы: ранее власти объявили, что ждут по итогам года потока в 34 миллиона иностранцев, однако основная ставка была на россиян – самых многочисленных зарубежных гостей.