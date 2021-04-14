Наверстать упущенное: после 1 июня в Турцию вылетят 6 миллионов россиян

Около шести миллионов российских туристов собираются посетить Турцию после возможного снятия ограничений на пассажирское авиасообщение с этой страной 1 июня.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По данным АТОР россияне забронировали туров в Турцию до 1 июня на 32 миллиарда рублей.

Ранее руководитель Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя рассказал о том, что его страна рассчитывала принять до июня 2021 года до 800 тысяч российских туристов.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что с 15 апреля по 1 июня РФ приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с резким ростом заболеваемости COVID-19.