Турцию на Россию перебронируют лишь 15% туристов

В ходе совещания в Совете Федерации исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что поменять запланированный отдых в Турции на российские курорты согласны только 15 процентов туристов.

Как сообщалось ранее, до 1 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции, где ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом фиксируется на отметке в 60 тысяч, правительством РФ принято решение о временной приостановке авиасообщения с этой страной.

По словам Ломидзе, проанализировав информацию туроператоров, выяснилось, что около 15% туристов перебронируются на российские курорты, 18-20% – на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Порядка 60% россиян ждут открытия Турции, передает ТАСС.

Туристическая нагрузка на внутренние направления из-за ограничения увеличилась на 50-60 тысяч человек.

Глава АТОР отметила, что на апрель – май россиянами было забронировано 500 тысяч туров в Турцию.