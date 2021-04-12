Россияне начали отказываться от поездок в Турцию

Россияне стали отказываться от поездок в Турцию. Об этом сообщили представители крупных туроператоров.

Причина отказов связана с тем, что в последние дни в Сети активно муссируется тема о приостановке авиасообщения с Турцией. В стране зафиксирован рекордный рост заболевших коронавирусом. Больше всего отказов от туров зафиксировано в минувшую пятницу, сообщает ТАСС.

Ранее источник, близкий к членам оперштаба, заявил об отсутствии решения по авиасообщению с Турцией. До этого появилась информация о возможном ограничении полетов сроком на месяц.

В Турции бьются рекорды по росту числа заражений COVID-19. Кроме того, именно оттуда в Россию завозятся мутировавшие штаммы инфекции.