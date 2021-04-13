До 1 июня Турция намеревалась принять 800 тысяч россиян

До 800 тысяч российских туристов планировала принять Турция к июню нынешнего года. Теперь эти расчеты придется изменить: Россия ограничила авиасообщение с этой страной из-за эпидемиологической обстановки.

Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя рассказал ТАСС, что притока российских гостей ожидали уже в мае. В этом месяце выходных много не только в РФ, но и в Турции: 12-15 мая там будут праздновать окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

"Мы рассчитываем, что к концу месяца Рамадан число случаев (заражения коронавирусом – ред.) в нашей стране снизится, а в июне все вернется в норму", – сказал Баглыкайя.

Также он выразил надежду, что отпуска россиян, запланированные на вторую половину мая, не будут полностью отменены.

Во вторник, 13 апреля, Росавиация официально уведомила перевозчиков об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что отдыхающие в Турции россияне смогут продолжить отпуск и улететь в положенное время. Те, кто захочет вылететь раньше, смогут вернуться чартерными рейсами.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне забронировали туров в Турцию до 1 июня на 32 миллиарда рублей. Конкретно на майские праздники туда собирались 200 тысяч россиян. На период с 15 мая до 1 июня поездки в Турцию запланировали 500 тысяч российских туристов.