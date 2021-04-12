Вернуться или продолжить отдых: что делать туристам, которые находятся в Турции

У россиян, которые находятся на отдыхе в Турции, будет возможность продолжить отдых или вернуться в Россию чартерами. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем", – подчеркнула Голикова.

Российским туристам, которые уже приобрели путевки в Турцию, рекомендуется поменять направление отдыха или же выбрать другие сроки путешествия, сказала Голикова. Также она пообещала поддержку туроператорам, работающим с турецким направлением.

Как сообщалось ранее, с 15 апреля по 1 июня Россия останавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в этих странах.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости ковидом отмечается в 58 провинциях Турции, где живет 80 процентов населения страны. Именно из Турции в Россию привозят больше всего мутировавших штаммов. Что касается Танзании, оттуда привозят не только ковид, но и малярию.

По данным АТОР, россияне забронировали туров в Турцию до 1 июня на 32 миллиарда рублей.