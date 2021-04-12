С 15 апреля по 1 июня Россия останавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Такое решение принято в связи с коронавирусом. Голикова обратила внимание на то, что авиасообщение с Турцией и Танзанией возобновят тогда, когда там стабилизируется эпидемиологическая обстановка, сообщает телеканал "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, обратила внимание на то, что большинство заболевших граждан прибывают именно из Турции. Кроме того, ситуация с COVID-19 ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Россия открыла авиасообщение. Что касается Танзании, оттуда привозят не только коронавирус, но и малярию.

Будет ограничено как регулярное, так и чартерное авиасообщения. Под исключение попадают рейсы, предназначенные для возвращения российских граждан на территорию родной страны. Люди, оказавшиеся в Турции, могут как продолжить отдых, так и вылететь оттуда вывозным рейсом, отметила Голикова.