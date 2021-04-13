Вместо Турции и Танзании: курорты юга России приглашают туристов

Курорты юга России готовы принять всех, кто ранее планировал отдохнуть в Турции. Об этом сообщили власти регионов.

Так, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что за прошлый год туристические объекты этого региона научились работать с учетом усиленных санитарных требований. Только на майские праздники здесь ждут не менее полумиллиона гостей.

Глава профильного комитета местного заксобрания Александр Джеус сообщил, что места для путешественников есть: было построено огромное количество отелей, работает целый ряд сетевых компаний.

Комфортный и безопасный отдых россиянам обещают и в Крыму. Руководитель комитета по туризму и курортам Госсовета республики Алексей Черняк отметил, что путёвку на майские праздники забронировать еще не поздно. На этот период в регионе готовят большую развлекательную программу с учетом всех требований безопасности.

Что касается Турции, то Россия приостанавливает чартерные рейсы с этой страной и Танзанией тоже – из-за коронавируса. Власти пошли на такие меры из-за резкого роста заболеваемости в этих странах. Ограничение будет действовать с 15 апреля до 1 июня.

Российские авиаперевозчики уже отреагировали на новые ограничения. Многие компании заявили о том, что готовы вернуть деньги за отмененные рейсы и ждут дополнительных разъяснений от Росавиации.