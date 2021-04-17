Крым и Кубань обещают россиянам безопасный отдых

Курорты Краснодарского края и Крыма готовы принять всех, кто ранее планировал отдохнуть в Турции и Танзании. Например, в Краснодарском крае только на майские праздники ждут не менее полумиллиона гостей. Какой погодой встретят туристов южные регионы России в начале нового туристического сезона?

К небывалому наплыву туристов этим летом в Сочи готовились. Даже официальное начало сезона запланировали на месяц раньше обычного – 1 мая. Но, если судить по количеству гостей, которые уже приехали в город и приедут в ближайшие дни, лето на курорте уже началось. Сейчас только организованных туристов в городе почти сто тысяч. Никогда в апреле столько гостей Сочи не принимал. Хотя море для купания холодное, да и температура воздуха значительно отстает от климатической. Пиковые нагрузки на курорте ожидают в майские праздники.

"Безусловно, это очень ответственно, сегодня у нас есть огромный колоссальный опыт работы в условиях ограничений. Для нас самое главное – безопасность наших гостей, все санатории, гостиницы, все рестораны и кафе города ждут гостей в майские праздники в этом году", – рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

В городе усилен контроль над соблюдением требований Роспотребнадзора. Проводится регулярная санитарная обработка номеров в отелях, дезинфекция пляжных территорий. Чтобы отдых гостей был комфортным и безопасным. К слову, приостановка чартерных рейсов с Турцией и Танзанией произошла из-за коронавируса. Власти пошли на такие меры из-за резкого роста заболеваемости в этих странах. Ограничение будет действовать с 15 апреля до 1 июня.

Комфортный и безопасный отдых россиянам обещают и в Крыму. Путёвку на майские праздники забронировать еще не поздно. На этот период в регионе готовят большую развлекательную программу с учетом всех требований безопасности. Закрытие Турции – это шанс для крымского туристического бизнеса. Сейчас крайне важно подготовиться к потоку отдыхающих и сделать так, чтобы те, кто не смог попасть в Турцию и поехал в Крым, в следующий раз уже осознанно выбирали отдых на полуострове.

"Для Крыма это очень хороший шанс. Мы попытаемся разместить не только всех тех, кто не смог попасть в Турцию, а у нас такая возможность есть в Крыму. По местам мы подсчитали, порядка миллиона туристов мы сможем принять. И это не считая частного сектора", – рассказал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Крым готов принять туристов, и в том числе обеспечить их "обновленной инфраструктурой курорта и водными ресурсами". В последние месяцы за счёт обильных осадков происходит интенсивное наполнение крымских водоёмов. Хорошее поступление воды отмечается в Белогорском, Южнобережном, Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах.

Кроме этого, еще в марте в Крыму запустили два новых водозабора: Бештерек-Зейский обеспечивает дополнительной водой район Симферополя, а водозабор на реке Бельбек улучшил водоснабжение Севастополя. Максимальная проектная мощность комплекса – до 50 тысяч кубометров в сутки, это около 40 процентов суточной потребности города в воде.

Всё это укрепляет уверенность в том, что отдыхающие в республике будут в полной мере обеспечены водой.