Ситуация с ковидом в Турции: актуальная информация

Турция день ото дня окрашивается в цвета национального флага. 54 тысячи заболевших, более 250 погибших – печальный суточный итог по ковиду. Все осложняется тем, что несмотря на массовую вакцинацию "Пфайзером" и китайским препаратом, прививок катастрофически не хватает для всего населения.

Доктор микробиолог Хусейн Чобан говорит, что в этих условиях всплеск заболеваемости вполне понятен. "Мы ждали, что в июле-августе появится наша, турецкая вакцина, ее, конечно, хватит на всех. Но пока мы испытываем дефицит. Сейчас наши страны обсуждают возможность совместного производства "Спутника V" здесь, в Турции, это тоже было бы хорошо. Здесь российскому препарату доверяют", – говорит он.

Несмотря на сложнейшую ситуацию, руководство страны не вводит в Турции полный карантин. С вечера до утра действует комендантский час, но туристов он не касается. Днем в Стамбуле не протолкнуться: реки людей, переполненные рестораны... Полиция пытается контролировать наличие у всех специальных QR-пропусков, но едва ли ей удается контролировать ситуацию.

Российских туристов в этом году меньше, чем обычно. Но все равно их больше, чем кого-либо. По словам туроператоров, 70% россиян, прибывающих на отдых в Турцию, или уже имеют антитела, то есть переболели, или уже сделали прививки против коронавируса на родине. Но, тем не менее, именно из Турции россияне привозят новые разновидности штаммов – африканский и британский, ставя под сомнения все усилия по снижению рисков третьей волны пандемии. В Стамбуле, например, несмотря на все предпринятые властями меры, количество народу на улицах меньше не стало.

"Мы делаем все, чтобы обезопасить русских туристов. Все гиды у нас уже сделали прививку, мы соблюдаем все правила для того, чтобы свести риски к минимуму, но, видимо, этого недостаточно. Сейчас начинается сезон, и мы остаемся без русских туристов – это очень печально... ", – говорит Хасан Гидиси, представитель турецкого туроператора.

Казалось бы, власти продумали все до мелочей. Максимальный контроль, пропускная система... Стало тяжелее передвигаться по стране, но вирус все равно сильнее.

Ограничительные меры в Турции достаточно серьезные, хоть и не совсем действенные. Ношение маски обязательно везде – за этим строго следят полицейские, введен комендантский час, но это отнюдь не все. Например, проехать в общественном транспорте просто так не получится. Нужна специальная транспортная карточка, к которой будет привязан ваш QR-код о состоянии здоровья.

Во время священного месяца Рамадан, который начинается уже 13 апреля, кафе и рестораны в стране будут работать только на вынос. Кроме того, комендантский час с 21:00 до 05:00 распространяется на всю страну, а в "красных" регионах, где заболеваемость особенно высока, из дома без крайней необходимости нельзя выходить и в выходные дни. Если эти меры помогут изменить ситуацию к лучшему, уже первого июня российские туристы смогут вновь посещать Турцию.