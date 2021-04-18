По Турции гуляют опасные штаммы, спрос на российские курорты вырос

Ситуация с коронавирусом в мире все хуже. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество заражений растет седьмую неделю подряд, четыре недели растет смертность. Тревожно. В России тоже цифры чуть подросли. Четыре пятых завозных случаев – через Турцию. Там совсем плохо.

Страна обновила рекорд с начала пандемии – почти 63 тысячи заболевших в сутки. Практически во всех турецких провинциях – комендантский час, рестораны и кафе работают в режиме на вынос.

В этой ситуации правительство России ограничило авиасообщение с Турецкой Республикой с 15 апреля до 1 июня. "Аэрофлот" оставляет лишь 2 регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

Видимо, для многих россиян Турция так рифмуется с туризмом, что никакие другие варианты уже не рассматриваются. Последним шансом улететь туда перед введением запрета воспользовались тысячи, меняя билеты с более поздних дат, покупая за считаные часы до вылета.

Многие на всю жизнь запомнили , как год назад приходилось прорываться через захлопнувшиеся границы, сидеть в изоляции на опустевших курортах, не иметь возможности уехать домой.

У тех, кто купил тур в Турцию, но уже не улетит, а таких – более полумиллиона, есть три варианта: перенести поездку на попозже, перебронировать тур на другое направление, вернуть деньги.

"Тем туристам, которые не хотят уже никуда лететь, хотят возврат денежных средств, мы возвращаем эти денежные средства, безусловно. И обязаны их вернуть по договору", – заверила Анна Подгорная, гендиректор Pegas Touristik.

50 тысяч россиян, которые воспользовались турпакетами, греются на турецких берегах. Еще примерно столько отправились, что называется, дикарями. Поэтому пока у бассейнов почти нет свободных шезлонгов. Никто не спешит улетать, да это, уверяют туроператоры, и не нужно – всех вывезут с курортов в плановом порядке.

Корреспондент ВГТРК Дмитрий Пищухин тоже отправился на турецкий берег из Петербурга. Вот его курортный репортаж, снятый в отеле, где действуют довольно строгие ограничения.

В отелях закрыли внутренние бассейны с подогреваемой водой.

"Мы, конечно, расстроены, но надеемся, что в ближайшее время с учетом всех правил безопасности российские туристы в наш отель и на наш курорт вернутся", – говорит Махир Гюмюс, директор по развитию сети отелей.

Но пока волна даже не достигла своего пика, число заболевших все растет. Ежесуточный прирост в Турции сейчас – более шестидесяти тысяч. Несмотря ограничения, введение QR-кодов и комендантского часа, остановить пандемию не удается.

Вот так, например, в дневные часы выглядит Гранд-Базар в центре Стамбула – не протолкнуться.

По Турции гуляют различные штаммы ковида, в том числе более опасный, британский, и еще более опасный – африканский.

"Британский штамм более опасен, чем предыдущий, но он менее летален, чем тот же африканский. Самое плохое, что от британского вируса быстрее развиваются пневмонии", – отметил Хусеин Чобан, микробиолог.

"Необходимо ужесточить меры контроля, но без перегибов. Международное перемещение граждан тоже необходимо сейчас контролировать", – уверен Мустафа Саит Гонен, декан медицинского факультета Университета Джеррахпаша.

Другая страна, с которой Россия приостановила авиасообщение, – Танзания, принимавшая у себя на острове Занзибар туристов – без остановок. Встречая гостей, местные сообщали: у нас ковида нет. По данным ВОЗ, Танзания перестала отправлять статистику по заболевшим в мае 2020 года. Но месяц назад скончался президент республики Джон Магуфули, отрицавший пандемию. По официальным сообщениям, от сердечного приступа, по версии мировых СМИ, – от коронавируса. Сейчас в Танзании около 4 тысяч российских туристов.

У тех, кто успел отправиться в отпуск до введения ограничений, по идее, никаких проблем с возвращением быть не должно. Однако ситуация нештатная, а значит нестабильная.

Мы приехали в аэропорт Домодедово, чтобы пообщаться с нашими соотечественниками, которые должны были вернуться из Турецкой Республики. На это время по расписанию было три рейса: два из Антальи и один из Стамбула. Все отменены. Во всех авиакомпаниях созданы оперативные штабы, именно они принимают подобные решения.

Вывозные борта отправляются на курорты пустыми и с единственной целью – забрать россиян домой.

"Все туристы, которые находятся сейчас за рубежом (и в Танзании, и в Турции), вернутся в плановые сроки из своих поездок. Для этого все рейсы уже зарезервированы, более того, для самостоятельных туристов авиакомпании ставят дополнительные вывозные рейсы", – сказал Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

На операторов "Турецких авиалиний" сначала обрушился шквал звонков, а потом в офис авиакомпании на улице Валовая сплошным потоком потянулись пассажиры. Дело в том, что аэропорт Стамбула – крупный пересадочный узел и все, кто собирался через него лететь дальше (в Америку, Африку или Европу), остались с бесполезными билетами на руках.

Деньги за билеты турецкий оператор обещает вернуть и, как вся индустрия путешествий, готовится к убыткам. Российские туроператоры могут потерять 5 миллиардов, поэтому ждут открытия Египта, Кипра и Греции. Последняя, кажется, готова отменить квоты на приезд россиян с середины мая.

Растут продажи на российские курорты. Например, в Крым турпоток уже на 20% больше, чем в прошлом году. В то же время внутри страны появилось много других привлекательных маршрутов. К примеру, поездки в Карелию, на Алтай или недельные туры на Байкал, которые, по данным Ассоциации туроператоров, начинаются сейчас от 22 тысяч рублей на человека, включая перелет. Кроме того, и 20-процентный кэшбэк на путешествия по России по-прежнему действует.