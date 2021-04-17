Для возвращения россиян из Турции создан оперштаб

Организацией возвращения россиян из Турции займется оперативный штаб, созданный на площадке Росавиации. Он будет регулярно информировать Минтранс о количестве выполненных рейсов и перевезенных из Турции в Россию граждан, а также о количестве россиян, ожидающих возвращения на Родину с оформленными билетами на рейсы.

Сегодня, 17 апреля, заседание оперативного штаба провел глава Росавиации Александр Нерадько. Участвовали представители ряда министерств и ведомств, а также российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции.

Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты, сообщается на сайте Росавиации. У перевозчиков сформированы графики вывозных рейсов, количество которых они при необходимости готовы увеличить. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полета" – речь идет о передаче авиапассажиров от одной авиакомпании другой.

Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне всплеска в этой стране заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ситуация с вывозом из Турции находящихся там россиян находится на контроле Росавиации.