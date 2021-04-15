Пустые самолеты потянулись в Турцию: Россия вывозит туристов

К офису "Турецких авиалиний" выстроилась огромная очередь. Телефоны авиакомпании выключены, и прийти лично – пока единственный способ решить проблему. Принимают по шесть человек. В обед заходят те, кто занимал очередь с утра.

Пакетными туристами замаются туроператоры. В очереди в основном транзитники – кто использовал Стамбул как пересадку.

"Должен был лететь в Иорданию через Стамбул – вылет 19 апреля и никакой информации нет", – говорит несостоявшийся турист.

В Санкт-Петербурге – такая же картина. Толпа на Невском в офисе турецкого перевозчика.

Тем, кто дождался приема оформляют возврат денег. А еще предлагают два варианта – лететь из Москвы в Стамбул на одном из двух оставшихся регулярных рейсов: во вторник или пятницу.

В Египте даже чемоданы собирают, не отрываясь от телевизора. Офис турецких авиалиний туристы штурмуют и в Хургаде. От Хургады долететь до Стамбула можно. А как оттуда возвращаться в Москву – "Турецкие авиалинии" пока не сообщают. Вариант только лететь в Стамбул и разбираться на месте.

Тем не менее, вернуть домой обещают всех. У турецких авиалиний появятся три вывозных рейса в день. Есть предложение ехать в Каир, а из Каира в Москву – до Каира за свои деньги.

За тем, чтобы вернуться в России смогли все – теперь следит "Ростуримз". Через Стамбул в другие страны успело улететь около 50 тысяч россиян.

"Накануне возник целый ряд сложностей – начали отменятся рейсы иностранных авиакомпаний. "Росавиация" оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент мы видим, что обратные рейсы уже появляются в расписаниях на вылет из Турции", – пояснила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Российские авиакомпании – транзитных рейсов не выполняли. И решить проблему им оказалось проще. S7 Airlines, "Ютэйр" и "Победа" уже сформировали расписание вывозных рейсов. Тем, кто не смог сегодня вылететь в Турцию – уже вернули деньги. "Аэрофлот" уже сформировал расписание сохранившихся регулярных рейсов.

"Аэрофлот" 16 и 18 апреля выполнит регулярные рейсы в Стамбул на самолетах увеличенной вместимости Boeing 777. На этом же типе самолtтов мы будем летать в Стамбул дважды в неделю. По вторникам и пятницам. Как минимум до конца апреля", – сообщила пресс-секретарь компании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

Вывозные рейсы уже приземляются в Москве. Впереди неприятный момент – сдать ПЦР-тест. Шанс получить положительный после посещения Турции не так уж и мал.