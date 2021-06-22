Турция открыта: что происходит с ценами на путевки

Турция открыта – с 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с этой страной в полном объеме. Как сообщает Росавиация, полететь в этом направлении можно будет из 32 городов при наличии у перевозчиков соответствующих разрешений и международных договоренностей.

Представители бизнеса рассказали, что за последние дни количество поисковых запросов на билеты в Турцию увеличилось более чем в 2,5 раза. Путевки резко подорожали – минимум на 20 процентов. Тем не менее, в отдельных случаях рейсы на первые дни уже заполнены на 100 процентов, сообщает телеканал "Россия 24".

В частности, "Аэрофлот" и Turkish Airlines, которые в период ограничений выполняли по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул, значительно увеличивают число полетов. С 25 июня "Аэрофлот" будет летать по этому маршруту два раза в день, а турецкий перевозчик – пять раз в день. Кроме того, "Аэрофлот" запустит по одному рейсу в день из столицы в Анталию, Бодрум и Даламан. Turkish Airlines обещает восстановить перевозки в Стамбул и из других городов РФ.

С 28 июня полеты из Москвы в Стамбул начнет выполнять авиакомпании Nordwind. С 1 июля из Москвы в Анталию полетит "Победа", а с 10 июля – S7.

Авиасообщение с Турцией было ограниченное в апреле из-за распространения COVID-19 в этой стране. Однако по итогам визита в Турцию специальной инспекционной группы российские власти пришли к выводу, что сейчас ситуация изменилась к лучшему. В частности, российские специалисты оценили, как соблюдается масочный режим, как выявляются заболевшие, как работают ПЦР-лаборатории.

Между тем, турецкие власти объявили, что с 1 июля республика откажется от жестких мер по борьбе с коронавирусом: отменит комендантский час, уберет ограничения на использование общественного транспорта и междугородние поездки, а госучреждения перейдут на нормальный режим работы.

Ранее сообщалось, что с 28 июня Россия полностью возобновит авиасообщение с Бельгией, Италией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией, Иорданией и Соединенными Штатами.