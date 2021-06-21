Туроператоры рассказали о ценах на путевки в Турцию

С 22 июня Россия возобновляет сообщение с Турцией. Полетные программы чартерными рейсами в кратчайшие сроки восстановили из всех крупных городов России.

Спрос на Турцию ажиотажный. Первые рейсы заполнены на 100%, места на многих рейсах есть только с 24 июня или даже 26 июня, сообщает "Вестник АТОР".

Туроператорами сформированы полетные программы из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Белгорода, Калининграда, Хабаровска, Краснодара, Кавминвод и Тюмени.

Пока чартеры есть только до Антальи, в ближайшее туроператоры восстановят полеты до Даламана.

Цены на отдых в Турции меняются в зависимости от спроса. По данным на вечер 20 июня, минимальная цена за неделю отдыха на двоих с вылетом из Москвы – 40 тысяч рублей. На 9 ночей из Москвы – от 50 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур с вылетом из Екатеринбурга – от 71 тысячи рублей на двоих.

Кроме чартерных рейсов возобновлены регулярные. С 25 июня "Аэрофлот" отправляется в Анталию, Бодрум и Даламан. На эти курорты пока будет летать по одному самолету в сутки. С 1 июля возобновит полёты из Москвы в Анталью авиакомпания "Победа".

С 28 июня будут восстановлены полёты в Болгарию. В общей сложности Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Среди них также Бельгия, Италия, Ирландия и США.