С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Авиакомпании сформировали полетный график. С 25 июня "Аэрофлот" увеличит рейсы из Москвы в Стамбул до двух в день. Также возобновляются полеты в Анталию, Бодрум и Даламан. На эти курорты пока будет летать по одному самолету в сутки.

С 1 июля возобновит полёты из Москвы в Анталью авиакомпания "Победа", сообщает телеканал "Россия 24".

С 28 июня будут восстановлены полёты в Болгарию. В общей сложности Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Среди них также Бельгия, Италия, Ирландия и США.

Решение о возобновлении полетов в Турцию принято после визита в страну представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Они оценили ситуацию с распространением коронавируса.