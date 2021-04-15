В Москве у офиса Turkish Airlines выстроилась очередь

С четверга, 15 апреля, вступили в силу ограничения на авиасообщение с Турцией. Регулярные и чартерные рейсы приостановлены. Российские авиакомпании уже давно рассказали, как будут вывозить своих туристов и что делать с купленными билетами — деньги вернут в полном объеме. Турецкие авиалинии лишь сейчас прокомментировали ситуацию и предложили обращаться в колл-центр или в офисы продаж. В Москве у офиса компании выстроились очереди.

Сотни людей третьи сутки дежурят у офиса Turkish Airlines в Москве. Россия официально прервала авиасообщение с Турцией из-за плохой эпидемиологической ситуации на курорте. Туристы пытаются сдать билеты и вернуть деньги, а турагенты вытащить отдыхающих из-за рубежа.

Россияне столкнулись с трудностями и при возвращении из-за границы стыковочными рейсами через крупный хаб Стамбула. Большое количество отдыхающих не могут вернуться из Египта.

По словам клиентов авиаперевозчика, получить внятный ответ на вопросы об отмененных рейсах и вариантах возврата по телефону не получается. Автоответчик перенаправляет на другие ресурсы.

Еще один вариант — письменное обращение, но здесь тоже сплошные отписки. Единственное решение — выстоять в длинной очереди несколько часов. Люди разбиваются на компании, обсуждают общую проблему, кто-то читает книгу. Раз в 15-20 минут двери офиса все же открываются, впуская по несколько человек. По словам клиентов Turkish Airlines, компания идет навстречу,

Приостановка авиасообщения, по данным правительства, пока продлится до 1 июня, но вывозные рейсы из Стамбула в Москву в этот период будут осуществлять два в неделю. Один борт в столице приземлится уже сегодня, а вот продавать туры в Турцию, впрочем как и покупать их, в ближайшее время настоятельно не рекомендуют.