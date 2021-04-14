Турция не видит политики в решении России ограничить авиасообщение

В решении России ограничить полеты в Турция нет политических причин, уверен глава МИД Республики Мевлют Чавушоглу. Анкара работает с Москвой над вопросом возобновления авиасообщения, добавил дипломат. В частности, в Турцию приедет делегация из РФ, которая оценит те меры, которые принимает страна для борьбы с коронавирусом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что в решении об ограничении полетов нет политик. Оно связано исключительно с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эсрой, в свою очередь, выразил надежду, что авиасообщение могут возобновить и раньше, пишет агентство ТАСС. При этом проблем с бронированием туров на лето нет, добавил он.

Напомним, Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Республике. Похожие ограничения могут ввести и на авиасообщение с Танзанией.

Между тем Ростуризм запустил горячую линию для консультации туристов, которые собираются посетить Турцию и Танзанию.