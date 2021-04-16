Москва не охладела к Анкаре и надеется ее переубедить

Между Москвой и Анкарой нет охлаждения отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ситуация с запретом авиасообщения не связана двусторонними отношениями. Она связана только с пандемией и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции, передает "Интерфакс".

"Наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", – сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что никакого периода охлаждения в отношениях России и Турции нет, Песков сказал: "Нет, конечно".

Также он прокомментировал позицию турецких властей в отношении Крыма. Песков сказал, что по этому вопросу у Москвы и Анкары есть серьезные разногласия. Однако Кремль надеется убедить Турцию в том, что такой подход к вопросу полуострова неверный.

С 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с двумя странами – Турцией и Танзанией. Причина – ухудшение эпидемиологической обстановки в этих государствах. Ограничения будут действовать по 1 июня.