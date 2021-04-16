Государство может помочь вернуть из Турции застрявших соотечественников

В аэропорту Домодедово очередной вывозной рейс компании S7 из Антальи приземлился уже ближе к полуночи. Всего до 1 июня авиакомпания запланировала более 20 вывозных рейсов. На борту туристы, которые смогли улететь на отдых еще до объявления о закрытии авиасообщения с Турцией.

Новое расписание уже появилось на сайте авиакомпании. Если дата рейса изменилась, обратный билет нужно переоформить. СМС-оповещение придёт заранее. Если нет, то просто приехать пораньше в аэропорт.

Люди собираются возле представительств "Турецких авиалиний" в разных точках мира. Вот, например, очередь в Хургаде. Россияне ищут варианты возвращения на родину; их рейс из Египта был через Стамбул. В Санкт-Петербурге толпа собралась на Невском в офисе турецкого перевозчика. Тем, кто все-таки попал на прием, оформляют возврат денег. В Москве – тоже очереди.

Среди пришедших к офису немало представителей турагентств. Пришли узнать о дальнейшей судьбе своих клиентов, которым уже и отдых, кажется, не в радость. Понять бы, как возвращаться и когда.

Сейчас в Турции десятки тысяч российских туристов. "Аэрофлот" также предлагает пассажирам отмененных рейсов переоформить билеты на вывозные борты. Они будут запущены 17, 24 и 30 апреля. Кроме того, авиакомпания продолжит выполнять два регулярных рейса в неделю по вторникам и пятницам.

У "Победы" – 7000 клиентов сейчас в Турции. График вывоза тоже составлен. Своих пассажиров заберут и "Уральские авиалинии", "Азимут", "Ютэйр". Туристов, желающих улететь на родину раньше с каждым часом становится всё больше. Пляжи пустеют.