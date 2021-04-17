Туристов могут вернуть из Турции за 10 тысяч рублей

В кратчайшие сроки можно вывезти российских туристов из Турции при стоимости билета в 10 тысяч рублей, такое предложение озвучил председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

"По 10 тысяч рублей с собой у каждого есть", — сказал Давыденко и уточнил, что при таком подходе всех желающих можно будет быстро вывезти из Турции. При этом за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Этот вариант Давыденко планирует предложить в понедельник, 19 апреля на заседании штаба, цитируют его "Известия".

Из-за отсутствия регулярного авиасообщения российским туристам, скорее всего, придется возвращаться через другие страны: Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. В сложившейся ситуации государству следует обеспечить вывозные рейсы с фиксированной ценой и возможностью приобрести билеты через портал госуслуг, считает Давыденко. По его словам, это было бы идеальным выходом из сложившейся ситуации: цены на авиабилеты из Турцию в Россию сильно выросли, при этом неизвестно, смогут ли туристы получить компенсации в связи с расходами на новые билеты.

С его мнением согласен коллега, член Общественного совета при Ростуризме Федор Коробков. Он напомнил, что транзитными рейсами через Стамбул должны были вернуться около 20 тысяч россиян.

Авиасообщение с Турцией было прекращено с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки коронавируса в этой стране. Вопрос об организации вывозных рейсов из Турции для самостоятельных российских туристов вынесен на обсуждение, решение будет принято в начале следующей недели.

Турция планировала принять до начала летнего сезона более 800 тысяч россиян.