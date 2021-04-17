Авиасообщение с Турцией, Хорватией и Черногорией: комментарии РСТ

Потери российских туроператоров из-за ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 миллиардов рублей, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Озвучивая эту цифру, Барзыкин отметил, что в ней не учитываются транзитные пассажиры, летевшие через Стамбул в другие страны.

Ранее сообщалось, что из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в Турции Россия прекращает авиасообщение с этой страной до лета. Количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе

Барзыкин выразил надежду на то, что потери туристической отрасли компенсируются после 1 июня, когда восстановится авиасообщение с Турцией. Он считает, что оптимальным вариантом было бы введение программы субсидирования и авиаперевозчиков, и туроператоров, вывозящих россиян из-за границы, как это было в прошлом году, цитирует Барзыкина ТАСС.

А вот возобновление авиасообщения с Черногорией и Хорватией ожидается уже в ближайшее время. По словам Барзыкина, Хорватия уже открыла получение виз россиянами, въезд в Черногорию безвизовый. Конечно, потенциальный турпоток в Черногорию и Хорватию не сопоставим с объемом туристов, отдыхающих в Турции. Однако в летний сезон-2021 ожидается открытие ряда средиземноморских стран для туристов из РФ. При этом часть туристов, планировавших зарубежный отдых, переориентируются на внутренний рынок. Однако, по подсчетам Барзыкина, их количество вряд ли превысит 10—15%.

Ранее председатель общественного совета Ростуризма заявил, что застрявших в Турции российских туристов можно будет вывезти по фиксированной стоимости — 10 тысяч рублей за билет.