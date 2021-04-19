Вывозные рейсы из Турции и Танзании вернули домой более 40 тысяч россиян

После решения о временном прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией авиакомпании вернули на родину десятки тысяч россиян.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росавиации, с 15 по 18 апреля из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на которых перевезено около 39,4 тысяч пассажиров.

Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тысячи соотечественников.

Всего, по данным авиакомпаний, на период с 15 апреля по 1 июня из Турции в Россию было продано порядка 169 тысяч авиабилетов.

Из Занзибара (Танзания) в города России – 4,7 тысяч билетов российских авиакомпаний.

Авиаперевозчики в случае необходимости готовы увеличить количество рейсов.

Как сообщалось ранее, правительство России приняло решение с 15 апреля по 1 июня ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах. Продажа туров также под запретом.

По данным туроператоров, на апрель и май россияне приобрели порядка 600 тысяч путевок в Турцию на общую сумму 35 миллиардов рублей.