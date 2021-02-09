Первые в России. Удмуртия отменяет обязательный масочный режим

С 12 февраля в Удмуртии отменяется обязательный масочный режим. Как передает ГТРК "Удмуртия" в эфире на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире в своих соцсетях.

С 10 февраля в регионе вводится целый ряд изменений в режим ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Так, по решению властей снимаются временные ограничения в работе предприятий общественного питания, театров и кинотеатров, а также других культурно-досуговых учреждений.

В спортивных соревнованиях смогут принимать участие граждане всех возрастов, кроме тех, кому больше 65 лет. Спортивные залы по-прежнему будут заполнены только наполовину. Больше гостей смогут позвать пары на торжественную регистрацию в ЗАГСы. Раньше присутствовать разрешалось 10, теперь 20 гостям.

Что касается утренников в детских садах, вопрос о возможности присутствовать на праздниках родителям сможет самостоятельно решать руководство учреждения. Также по согласию с коллективом и родителями разрешено возобновить занятия в секциях и кружках.