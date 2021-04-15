В Башкирии пожилым жителям отменили обязательную самоизоляцию

Власти Башкортостана приняли решение ввести послабления в ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", с 15 апреля для всех пожилых жителей республики отменяется режим обязательной самоизоляции.

При этом в оперштабе отметили, что все санитарно-эпидемиологические правила будут сохранены. Обязательными остаются ношение масок в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

Между тем, в Уфе полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно не только в поликлиниках. В торговых центрах города открыты мобильные пункты иммунизации. Кроме того, один из пунктов располагается в театре оперы и балета.