Песков: The Lancet подтвердил оправданность ускоренной регистрации "Спутника"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил важность публикации журнала The Lancet, посвященной российской вакцине от коронавируса "Спутник V". По его словам, она "весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность" российского препарата.

Также, по его словам, публикация свидетельствует об оправданности ускоренной регистрации этой вакцины в России.

Песков напомнил, что с каждым днем все больше стран регистрируют "Спутник V" у себя.

"Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ. При этом Песков подчеркнул, что внутренние потребности России остаются приоритетными. Однако в ближайшее время планируется наладить производство вакцины в других странах, чтобы обеспечить и их потребности в этом препарате.

2 февраля авторитетное медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Журнал назвал этот препарат одной из наиболее безопасных и эффективных вакцин.