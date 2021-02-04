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Коронавирус 4 минуты назад

04 февраля 2021 18:39

Собянин: безопасность "Спутника" подтвердил журнал Lancet

Итоги исследования вакцины "Спутник V", опубликованные авторитетным медицинским журналом The Lancet, говорят о безопасности препарата. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что исследования вакцины против коронавируса проходили в Москве. В нем участвовали более 30 тысяч человек, в том числе люди старшего возраста.

"Это было по заданию Минздрава, вместе с институтом имени Гамалеи мы проводили эту огромную работу и проводим по настоящее время, – отметил Собянин. – И эти исследования как раз показывают и безопасность вакцины, и приемлемость ее для людей старшего поколения".

Во вторник, 2 февраля, The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V". Из публикации следует, что вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности.

Комментируя сообщение об этой публикации, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил ее важность. По словам Пескова, она доказывает, что ускоренная регистрация препарата была оправданной.

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